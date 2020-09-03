شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكندرية تستعد لاستضافة كأس العالم 27 لكرة اليد للرجال مصر 2021 والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
صرح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بدأت الاستعدادات المكثفة لاستضافة بطولة كأس العالم 27 لكرة اليد للرجال مصر 2021، نظراً لكونها حدثا هام وكبير ويساعد على التسويق الجيد للدولة المصرية. ومن المقرر أن تستضيفها مصر خلال شهر يناير العام القادم.
وأكد الشريف أننا جميعا نعمل كفريق واحد متكامل بهدف موحد وهو إظهار الإسكندرية بالشكل الذي يليق بها كعروس للبحر الأبيض المتوسط أمام أهلها وزوارها من دول العالم خلال بطولة كأس العالم لكرة اليد. لافتاً إلى أن الإسكندرية نجحت خلال العام الماضي في استضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 وخروجها بشكل لائق أمام الجميع.
وفي سياق متصل؛ عقد أحمد جمال نائب المحافظ، اليوم، اجتماعا تنسيقيا ضم جميع الجهات التنفيذية المعنية بتنظيم بطولة كأس العالم لكرة اليد، لمتابعة الترتيبات والاستعدادات اللازمة من قبل الجهات المختلفة قبل إقامة البطولة.
وأكد على التنسيق بين مختلف الجهات والأخذ في الاعتبار جميع الملاحظات التي تم الاتفاق عليها للبدء الفوري في أعمال التجهيزات.
وشدد نائب المحافظ على ضرورة التنسيق الكامل مع جميع شركات المرافق، وتجهيز المنشأت السياحية والصحية والرياضية والثقافية بنطاق المحافظة. وأشار إلى ضرورة إعداد برامج وعروض سياحية وثقافية متنوعة للتسويق الجيد للمحافظة خلال البطولة.
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