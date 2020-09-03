شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة السورية لاميس حسن: نفسي أرجع مصر وأمثّل قدام الزعيم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الفنانة السورية لاميس حسن أنها تنتظر بفارغ الصبر فرصة عودتها لمصر واستكمال مسيرتها الفنية على أرضها، وأشارت أنها تعشق مصر وأهلها وتتمني أن تكمل رحلتها في مصر عاصمة الفن على حد وصفها.

وأضافت الفنانة السورية في تصريحات خاصة لـ"المصري اليوم" أنها تعيش حالة من الرعب كل يوم بسبب أصوات القنابل والاعتداءات الإسرائيلية، مشيرة أن ما يحدث في سوريا يتطلب حلا سريعا لإنقاذ هذا الوطن.

وأوضحت أنها تستكمل دورها في مسلسل باب الحارة، معربة عن سعادتها في دور طوق البنات الذي يذاع حاليا.

ولفتت إلى أنها تحلم بالوقوف أمام الكاميرات في مواجهة الزعيم عادل إمام.

وأضافت أن إجادتها للهجات البدوية والأردنية والسورية والمصرية ساعدها جيدا في أداء أدوارها الفنية .

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