شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الإسكندرية: استمرار حملات إزالة الإعلانات المخالفة بالأحياء (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على استمرار تكثيف حملات إزالة الإعلانات المخالفة على مستوى الأحياء واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيالها.

وشدد المحافظ على أصحاب الإعلانات بضرورة الإلتزام بالقوانين المنظمة للإعلان واستيفاء كافة الإجراءات والتراخيص اللازمة لذلك، مؤكدا على منع استغلال أية مساحة إعلانية بدون وجه حق، وذلك في إطار التأكيد على عودة الانضباط في الشارع السكندري.

وفي هذا الصدد؛ قامت محافظة الإسكندرية بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور بإزالة عدد من الإعلانات الكبيرة تي بول في شارع فوزي معاذ سموحة وطريق الحرية رشدي بنطاق حي شرق، وباستخدام أحدث المعدات حرصا على سلامة المارة، وذلك تحت إشراف اللواء عادل الخواجة، مستشار محافظ الإسكندرية، والدكتور أحمد الملاح معاون محافظ الإسكندرية، والجهات المعنية.

وتهيب محافظة الإسكندرية، وكالات الدعاية والإعلان الإلتزام بإصدار التراخيص اللازمة للإعلانات، مؤكدة أن المركز النموذجي للخدمات والمشروعات بالديوان عام هو الجهة الإدارية الوحيدة المنوط لها إصدار التراخيص داخل المحافظة.

محافظ الإسكندرية: استمرار حملات إزالة الإعلانات المخالفة بالأحياء

محافظ الإسكندرية: استمرار حملات إزالة الإعلانات المخالفة بالأحياء

محافظ الإسكندرية: استمرار حملات إزالة الإعلانات المخالفة بالأحياء

محافظ الإسكندرية: استمرار حملات إزالة الإعلانات المخالفة بالأحياء

محافظ الإسكندرية: استمرار حملات إزالة الإعلانات المخالفة بالأحياء