شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة تعديات على أراضي أملاك الدولة بالخصوص وأدوار ببرج مخالف بشبرا الخيمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شن عبدالحميد الهجان محافظ القليوبيه حمله مكبره لازاله ( اسوار وجمالونات ومباني خرسانيه ) على مساحه 10700م2 كلها بالمسلحات الخرسانيه على ارض وقف (كلهز خاتون) بمدينه الخصوص.

كما تابع إزاله لأدوار لبرج مخالف لقيد الارتفاع وبدون ترخيص على مساحه 900م2 بشارع ترعه النحاس ببهتيم بحي شرق شبرا الخيمة.

كما تابع إزالة طابقين ببرج بشارع 10 بحي الفيلات بمدينة بنها وإستكمال إزالة 6 طوابق من برجين أخرين بمدينة بنها بشارع إمتداد قسم اول بنها وشارع إمتداد كوبري.

وتابع المحافظ بنفسه أعمال الإزالة التي تتم للمباني المخالفة ووجه بسرعة الانتهاء من تنفيذ أعمال الإزالة، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتأمين المارة مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة والتصدي بكل قوة وحزم ضد محاولات البناء المخالفة بدون ترخيص. وهذا بحضور الدكتور سمير حماد نائب المحافظ واللواء هشام خشبة السكرتير العام المساعد ،الدكتور بكر عبدالمنعم رئيس حي شرق شبرا الخيمة واللواء نادر سعيد رئيس مجلس مدينه الخصوص والمهندس على عبدالستار رئيس مدينة بنها.

ومن القيادات الامنيه :اللواء احمد السيد نائب مدير الامن لقطاع جنوب واللواء حسني نصار مساعد مدير الامن لفرقه الخانكه والعميد اسامه ندا مامور قسم الخصوص.

ناشد المحافظ المواطنين عدم الشروع في البناء المخالف بدون ترخيص، مؤكداً أنه لن يتم إغفال أي تجاوزات ويتم المرور على كافة الشوارع والأحياء والقرى والمراكز، لرصد أية مخالفات وتنفيذ إزالات فورية للمباني المخالفة.

وأضاف المحافظ أن الإزالات تشمل الأراضي التي لا يجوز تقنينها والحالات التي لم تتقدم أصلا بطلبات تقنين، والحالات التي تم التقدم بشأنها طلب تقنين فقط ولم تستكمل أي إجراءات، وكذا الحاصلين على أذونات سداد رسوم ولم تُسدًد، وأيضا من سدًد رسوم فحص ولم يُسدًد رسوم معاينة ،علاوة على الحالات التي أقرت لجان البت بعدم انطباق شروط التقنين عليها،فضلا عن إزالة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف والعشوائى، سواء على أراضي أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية

Advertisements