شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة بني سويف: 1100 طالب وطالبة سجلوا رغباتهم بالمرحلة الثانية للتنسيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، عن مواصلة الجامعة استقبال طلاب الثانوية العامة لتسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثانية، والذي بلغ عددهم 1100 طالب وطالبة، وذلك بناء على تعليمات وزارة التعليم العالي التي أعلنت الحد الأدنى للمرحلة الثانية لقبول الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة الدور الأول 2020، وإرشادات ومواعيد تقدم الطلاب برغباتهم عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت، بعد استقبال 1000 طالب وطالبة في تنسيق المرحلة الأولى.

وأوضح الدكتور منصور، أنه تم استقبال طلاب الثانوية العامة للعام الجامعي 2021/2020 بمعامل كليتي الإعلام، والحاسبات والذكاء الاصطناعي ومعمل فاصل 7بكلية التجارة علما بان القوة الاستيعابية للمعامل تبلغ 130 جهاز حاسب آلى والمعامل يتواجد بها موظفين وفنيين مختصين.

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وأكد رئيس الجامعة، انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني دون أية شكاوى، مطالبًا الطلاب بتحري الدقة في اختيار رغباتهم، والتأكد من تسجيلها على موقع التنسيق، وتعديل ما يرغبون فيه حتى إغلاق التنسيق.

وأشار إلى أنه تم تخصيص أماكن لتسجيل رغبات الطلاب ذوي الإعاقة والاستعانة بمتخصصين لمساعدتهم لتسجيل رغباتهم، وتخصيص نخبة من الموظفين ذوي الخبرة في مجال الحاسب الآلي، وأعمال التنسيق لتقديم كافة أنواع الدعم والمساعدة للطلاب الجدد في حال طلبهم.

جدير بالذكر أن الدكتور منصور وجه بضرورة مراعاة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة من التعقيم المستمر وقياس درجات الحرارة وارتداء الكمامات والقفازات الطبية ومراعاة مسافات التباعد الاجتماعي وغيرها من الإجراءات المتبعة لمواجهة أزمة فيروس كورونا، كما أكد أنه تم وضع خطة لتقديم كافة التسهيلات والدعم التكنولوجي لخدمة الطلاب.