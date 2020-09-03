شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الأوقاف المصرية: إزالة التعديات على وقف كلهز خاتون بمحافظة القليوبية ( صور ) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت هيئة الأوقاف المصرية بمعاونة قوات الأمن اليوم الخميس بتنفيذ الإزالة على مساحة 7 فدادين بوقف كلهز خاتون بناحية الخصوص بمحافظة القليوبية ، وإزالة ما وقع عليها من تعديات .

يأتي ذلك في إطار ما تبذله الدولة من جهود مخلصة في الحفاظ على أموال وممتلكات المال العام بصفة عامة والوقف الخيري بصفة خاصة من أيدي العابثين والمعتدين على أملاك الأوقاف.

وفي هذا الصدد فإن هيئة الأوقاف المصرية تهيب وتحذر كل من تسول له نفسه بالتعدي على مال الوقف باتخاذ الإجراءات المدنية و الجنائية ضده والتي تكفل الحفاظ على أملاك الوقف الخيري.

وتواصل الهيئة بالتنسيق مع وزارة الداخلية والسادة المحافظين جهودها في إزالة جميع التعديات على مال الوقف.