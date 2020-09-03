شكرا لقرائتكم خبر عن كاتدرائية القيامة للأقباط الكاثوليك تنظم دورة تدريبية في الحاسب الآلي.. والبطريرك يلتقي المشاركين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار البطريرك الأنبا إبراهيم اسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، الخميس، عدد من المشاركين في سلسلة محاضرات الدورات التدريبية المكثفة في الحاسب الآلي، التي تنظمها كاتدرائية القيامة للأقباط الكاثوليك بمحطة الرمل بالإسكندرية.

وقالت مى صليب، مسؤولة التدريب بمكتب دياكونيا، إن الدورة يشارك بها ٢٢ شاب وفتاة. وأوضحت أن الدورات المكثفة تأتي في إطار سعى مكتب دياكونيا للتنمية التابع لبطريركية الأقباط الكاثوليك- الإيبارشية البطريركية- بالتشارك مع لجنة الشباب الايبارشي في مجال تطوير الشباب وإيمانا بأهمية التدريب واكتساب الخبرات المختلفة. وبدأت الدورة التدريبية يوم الأحد الماضي وتنتهي اليوم الخميس.

كاتدرائية القيامة للأقباط الكاثوليك تنظم دورة تدريبية في الحاسب الآلي

كاتدرائية القيامة للأقباط الكاثوليك تنظم دورة تدريبية في الحاسب الآلي

كاتدرائية القيامة للأقباط الكاثوليك تنظم دورة تدريبية في الحاسب الآلي