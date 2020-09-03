شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان: وضع خريطة استثمارية لاستغلال الثروات الطبيعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، قيام لجنة الاستثمار بوضع خريطة استثمارية للفرص المتاحة للاستغلال الأمثل للثروات التعدينية والمحجرية والسمكية بالمحافظة، للاستفادة من المزايا النسبية مثل الموقع الجغرافي ووجود شبكة طرق للربط بموانئ البحر الأحمر، والتنوع في مصادر الطاقة، وهو الذي يتوازى مع الاهتمام الكبير من الرئيس عبدالفتاح السيسى والحكومة بالاستثمار وتنميته وزيادة فرصه ومجالاته.

وقال «عطية» في تصريحات صحفية، الخميس، إن الاستفادة من المزايا النسبية وفى مقدمتها الثروات التعدينية والمحجرية تأتى على رأس أولوياتنا خلال المرحلة القادمة، مشيرًا إلى أنه «إننا نعمل على تقديم كافة التسهيلات الممكنة للمستثمرين ورجال الأعمال وتذليل أي معوقات لجذب المشروعات الاستثمارية للاستفادة من هذه الثروات الطبيعية في تصنيع مواد البناء، لزيادة حجم المشروعات الاستثمارية بإقامة مصانع متعددة بدلاً من نقلها إلى الوجه البحري لتلبية احتياجات السوق المحلي مع تصديرها أيضاً للأسواق الإفريقية القريبة من أسوان».

وأكد أن «ذلك سيساهم بالتالي في توفير فرص عمل للشباب الأسوانى وتفادى تلف الطرق السريعة بسبب الأوزان الزائدة عن حمولة سيارات النقل الثقيل والمقطورات، فضلاً عن تحويل المحافظة لمركز جذب اقتصادى وتجاري باعتبارها عاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية».