شكرا لقرائتكم خبر عن «الأوقاف»: خدمة بيوت الله وعمَّارها رسالتنا الأولى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن خدمة بيوت الله وعمَّارها هي رسالة الأوقاف الأولى، مشددًا على جميع العاملين بالوزارة الوفاء بحق هذه المهمة والعمل الجاد الدؤوب على تحويلها إلى واقع ملموس.

وأضاف جمعة، في تصريحات صحفية، الخميس، أن خدمة بيوت الله وعمَّارها ضيوف الرحمن شرف لا يدانيه شرف، مما يستوجب التفاني في العمل وبذل أقصى الجهد فيه ابتغاء مرضاة الله.