شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية: لا استثناءات في إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بعد 30 سبتمبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، عدة رسائل تحذيرية للمتعدين على الأرض الزراعية، والمتقاعسين عن تقديم طلبات التصالح قائلاً: «لا استثناءات في إزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية بعد انتهاء مهلة التصالح المحددة في ٣٠ سبتمبرالجاري».

شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن، بضرورة التنسيق المستمر ومد يد العون مع قوات الأمن، لتنفيذ الحملات المكبرة لإزالة كافه أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وإزالتها في المهد على نفقة المخالف، وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين وإحالتهم للنيابة العسكرية.

قال المحافظ إن الفترة الحالية لن يتم السماح لأي شخص بالتقصير في أداء عمله، وخاصة في التعامل مع ملف إزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالتعامل بكل حزم وقوة مع ملف التعديات على الأراضي الزراعية لما تمثله من أمن قومي وغذائي.

وفي هذا الإطار ترأس المهندس سامي معجل رئيس مركز ومدينة الحسينية، حملة مشتركة مع قوات الأمن، لتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة ضد المباني المقامة بالمخالفة بنطاق المركز، حيث قامت الوحدة المحلية بقصاصين الشرق بتنفيذ ٩ قرارات إزالة على مساحة ٢١٨٠ متر مباني بالطوب الدبش الأبيض، كما قامت الوحدة المحلية بالأخيوة بتنفيذ ٥ قرارات إزالة على مساحة ٤٦٢٥ متر مباني بالطوب الدبش الأبيض، كما قامت الوحدة المحلية بالظواهرية بتنفيذ ١٢ قرار إزالة على مساحة ١٧٢٠ متر مباني بالطوب الدبش الأبيض، فيما قامت الوحدة المحلية بالقصبي شرق بإزالة ٢٩ حالة على مساحة ٧٨٥٠ متر مباني بالطوب الدبش الأبيض، وتم إزالة المخالفات حتي منسوب سطح الأرض، وتم تسليم الأراضي إلى الجمعيات الزراعية للحفاظ عليها من التعديات مرة أخرى، وذلك تأكيداً على عودة هيبة الدولة وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.

وشنت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم، حملة إزالة مكبرة بنطاق المركز والوحدة المحلية بقرموط صهبرة، بالتعاون مع مأمور مركز شرطة ديرب نجم، وقد تم تنفيذ قرارات الإزالة لعدد ٣٧ حالة بمساحة ٢ فدان و١١ قيراط و٣ سهم، ما يعادل ١٠٣٤٦ متر، تمثلت في ٨ حالات تقنين أوضاع أراضي زراعية أملاك دولة، و٨ حالات أملاك دولة فضاء وشونة رمل وزلط، وأشجار ومحلات ومغسلة وكشك، و١٥ حالة أراضي زراعية أملاك دولة تم استردادها لجهة الولاية، وحالة سلم أملاك دولة، و٢ حالة ملعب خماسي، و3 حالة كافيه .

وفى سياق متصل نفذت رئاسة مركز ومدينة بلبيس، حملة مكبرة بالتنسيق مع مركز الشرطة، أسفرت جهودها عن إزالة ٣ حالات بمساحة ١٩٥٠متر بقرية العيداروس تبع قرية بير عمارة، وعزبة العكام بالوحدة المحليه بأنشاص، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، فيما قامت رئاسة مدينة القنايات، بالتنسيق مع قسم الشرطة بإزالة ٣ قاعات تصوير أفراح مقامة بالمخالفة على الأرض الزراعية، كما تم إزالة جزئية لكافي شوب مقام بجوار مستشفي القنايات، وتمت الازالة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين

Advertisements

كما قامت رئاسة مركز مدينة أولاد صقر، بحمله إزالات بالتنسيق مع قسمي الإزالات والإشغالات برئاسة المجلس، وقسم شرطة المدينة، أسفرت الحملة عن إزالة ٨ حالات بمساحة إجمالية ١٤١٧ متر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وشنت رئاسة مدينة القرين حملة إزالات وبتواجد القيادات الأمنية، أسفرت جهودها عن تنفيذ قرار إزالة صادر للمواطن «و. م. ا» بمنطقة بحر الهوى، لقيامة ببناء سور بالدبش على مساحة ٢١ أمامي و٥١ متر خلفي، وتم تنفيذ إزالة للجزء الخلفي وقدم المخالف ما يفيد إجراءات التصالح للجزء الأمامي، كما تم تنفيذ قرار إزالة صادر للمواطن «ع. ع. م» بمنطقة بحر الهوى لقيامه ببناء ٢ محل وحمام بالطوب الدبش بدون ترخيص، على مساحة ٤٤ متر وتم إزالة الوجهة الأمامية، وأثناء الإزالة قدم المخالف ما يفيد السير في إجراءات التصالح وتم إعطاءه فرصة لدفع جدية التصالح، كما تم تنفيذ قرار إزالة ضد «ل. ا. ع» لتعديها على الشارع العام، وتمت الإزالة وفتح الشارع أمام عبور المواطنين.