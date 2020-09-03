شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ: إقبال كبير على التصالح في مخالفات البناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشهد المراكز التكنولوجي بمراكز ومدينة المحافظة، اقبالاً من المواطنين، لتقديم طلبات التصالح.

وتابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، استقبال المواطنين الراغبين في جدية التصالح في مخالفات، واستمرار العمل بالمراكز والتسهيل على المواطنين الجادين في التصالح في البناء لتقنين أوضاعهم.

وأكد محافظ كفر الشيخ أن المراكز التكنولوجية شهدت إقبالاً كبيراً من المواطنين، موجهاً رؤساء المدن والمراكز بتفقد المراكز التكنولوجية والاستماع للمواطنين، مشددا علي أهمية استفادة المواطن الجاد من قانون التصالح في مخالفات البناء لكي يحسن ويقنن من وضعه من خلال دفع قيمة 25% من المبلغ المحدد للتصالح في المخالفة كجدية للتصالح، وبخاصة بعد تمديد مهلة التصالح حتى 15 سبتمبر المقبل، وكذا بعد نسبة التخفيض التي تراوحت ما بين 25% ل 40%.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه يشيد بوعي أهالي كفر الشيخ، لرغبة المخالفين في التصالح مع الدولة، وتقنين وضعه، والاستفادة من الفرصة التي منحتها الدولة له، في التصالح في المخالفات، ومستفيداً بنسبة التخفيض.