شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تستعرض مقترحات لتفعيل مبادرة السيسي «ما يغلاش عليك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال اجتماع مجلس الوزراء، الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس المجلس، عدداً من المقترحات التي تسهم في تفعيل مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لدعم المستهلك المصرى «ما يغلاش عليك».

وقال «معيط» إن هذه المقترحات تتضمن أن يتم منح مساهمة الخزانة العامة لحاملى البطاقات التموينية بنسبة 10% من سعر السلعة في حالة قيام المُصنعين والتجار بمنح خصم أقل من 15% من سعر السلعة، وتكون مساهمة الخزانة العامة بنسبة 14% في حالة منح المُصنعين والتجار خصم على السلعة التي تزيد نسبة الخصم بها عن 15 % من سعرها، هذا بالإضافة إلى أن يتم السماح للتجار وأصحاب المحلات والسلاسل التجارية الكبرى بالبيع للمستهلك بسعر يقل بنسبة 10%عن سعر بيع السلعة للمستهلك الوارد من المصنع بعد التخفيض، وذلك بدلاً من 5% فقط حالياً.

كما تتضمن المقترحات قيام وزارة المالية بسداد مستحقات التجار والمُصنعين من دعم الخزانة العامة لحاملى البطاقات التموينية في مدة لا تجاوز أربعة أيام عمل حتى نساعد في سرعة دوران رأس المال وسرعة دوران عجلة الانتاج خلال فترة المبادرة، هذا بالإضافة إلى التنسيق مع وزارة التموين بحيث يتم السماح لحاملى البطاقات التموينية بالاستفادة من المبالغ المتبقية وغير المستخدمة من الدعم الشهرى المقرر لهم بالسلع التموينية وإضافة هذه المبالغ إلى المساهمة المحددة لهم ضمن المبادرة، وذلك في ضوء ما يرد لوزارة المالية من وزارة التموين ويسرى على هذه المبالغ نفس قواعد الإتاحة لمساهمة الخزانة العامة، إلى جانب التنسيق أيضاً مع وزارة التموين للسماح لحاملى البطاقات التموينية بالاستفادة من المبالغ المتبقية وغير المستخدمة من وفورات نقاط الخبز وإضافتها إلى المساهمة المحددة لهم، على أن يكون ذلك الأمر اختيارياً، مشيراً إلى أنه جارٍ تصميم النظام الإلكترونى الذي يحقق ذلك، ووافق المجلس في الاجتماع على المقترحات المعروضة.