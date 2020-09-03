شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء يبحث خطة التحول التدريجى للشبكة الحالية من نمطية إلى ذكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مايكل لى الرئيس الاقليمى للقطاع المؤسسى لشركة هواوى الصينية والوفد المرافق له، وأكد شاكر خلال اللقاء على تطلع جمهورية مصر العربية لتعميق الروابط والعلاقات الاقتصادية والتجارية والاجتماعية مع كل الدول حيث تحتل قضية تنشيط العلاقات المصرية مكانة متميزة لدى كافة الدوائر السياسية والدبلوماسية والشعبية المصرية.

كما أكد الدكتور شاكر على عمق علاقات التعاون بين مصر الصين في مختلفة المجالات، مشيراً إلى التعاون القائم والمتمثل فى تنفيذ قطاع الكهرباء المصرى لعدد من المشروعات والبرامج بالتعاون مع الجانب الصينى من أجل الاستفادة من خبراتهم والتقدم التكنولوجى.

كما رحب الوزير بزيارة وفد هواوى شمال أفريقيا وهواوى مصر معربا عن اعجابه بالمكانه المتميزة التى وصلت بها هواوى فى قطاع الاتصالات وتكنلوجيا المعلومات، مشيرا إلى الجهود التى يقوم بها قطاع الكهرباء ليعمل على تحسين وتطوير كافة الخدمات بقطاع الكهرباء من إنتاج ونقل وتوزيع.

وأشار إلى الرؤية المستقبلية لقطاع الكهرباء المصرى والتى ترتكز على التحول التدريجى للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية تساعد على استيعاب القدرات الكبيرة المولدة ، موضحا أنه تم تبنى برنامج واسع النطاق لتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات القطاع من خلال عدد من الآليات التى تساعد المستثمر على الدخول فى هذا النشاط.

ومن جانبه، أشاد مايكل لى بالتطور السريع والملحوظ فى المشروعات التى تنفذها بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وبناء بنيه قوية وشبكة ذكية تدعم التحول الرقمى الذى تتبناه الحكومة المصرية .

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وقدم "لى" تقريرا عن نتائج أعمال هواوى العالمية فى النصف الأول من عام 2020 والذى أوضح أنه بالرغم من التحديات التى تواجهها الشركة إستطاعت تحقيق نموا فى العائدات مؤكدا أن الآثار السلبية للتحديات العالمية لم تتمكن من تهديد إستقرار الشركة وقد إستعرض لى الطلب المتنامي والمتزايد فى السوق المصرى على حلول هواوى المتطورة والمشاريع الجديده فى النصف الأول من 2020 بكل القطاعات الحكومية والخاصة وأبدى إلتزام شركة هواوى بتقديم أحدث وأفضل الوسائل التكنولوجية لخدمة قطاع الكهرباء فى مصر .

ثم إستعرض سيث مسئول قطاع الطاقة بمنطقه شمال أفريقيا أهميه دور ICT فى بناء الشبكات الذكية Smart Grid مشيراً إلى التحديات والفرص التى تواجه شركات الكهرباء عالميا ، كما إستعرض أيضا بعض النماذج للعديد من شركات الطاقه العالميه التى لعبت هواوى دورا متميزا لمساعدتهم لبناء شبكه كهرباء ذكية وحديثة.

وأبدى الدكتور شاكر رغبته فى معرفة المزيد من المعلومات الفنية حول بعض التكنولوجيات الحديثة المستخدمة فى هذه النماذج .

ثم إستعرض المهندس وائل السبكي مسئول قطاع الكهرباء بمصر كيفيه الإنتقال من الشبكة التقليدية إلى الشبكة الذكية وكيفية التعامل مع التحديات والمشاكل التى يواجهها القطاع ودور التكنولوجيا الحديثه التى تقدمها هواوى كالذكاء الإصطناعى و Big Data و Cloud و IOT و TX والحلول الأخرى المتميزة مؤكداً أهمية تدريب العنصر البشرى فى قطاع الكهرباء لمواجهة هذه التحديات وبناء منظومة متكاملة قادرة على تحقيق التحول الرقمى بنجاح وسلاسة وهو ما قامت به هواوى فى خلال الفترة السابقة بتنفيذ برنامج التدريب القومى لطلاب الجامعات المصرية المختلفة.

وفى نهاية اللقاء تقدم لى بالشكر للدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والفريق المرافق له ووعد بتقديم كل الدعم فى تقديم أنسب الحلول فى مجال الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشبكة الكهرباء الذكية و بناء شبكة قوية ومرنة وآمنة لتحقيق أفضل النتائج المرجوة فى هذا المجال .