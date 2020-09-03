شكرا لقرائتكم خبر عن استجابة لليوم السابع.. وزارة التضامن تنقل "عم أحمد" إلى دار رعاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في استجابة سريعة لليوم السابع، توجه فريق من وزارة التضامن، لـ"عم محمد" عقب نشر قصته في الخليج 365 وتم إيداعه دار مسنين، وكان الخليج 365 نشر قصة "عم أحمد" الذى يعيش في غرفة مظلمة، تنبعث بها روائح كريهة غير ادمية يتحرك بكرسى متحرك بعدما أصيب بشلل نصفى افقده مصدر رزقه، يستيقظ في الصباح ويشكر الله على ما ابتلاه، يساعد نفسه بنفسه في الحياة المليئة بالصعوبات التي يواجهها بسبب ظروفه الصحية وكبر سنه ولكنه راضى بقضاء الله رغم كل شيء، ويتمنى أن يقضى بقية حياته عمره مثل أي انسان ويشعر بآدميته، ويتنفس هواء نظيفا لأنه أصبح غير قادر على العيش.

تحدث "عم أحمد " لليوم السابع عن حياته، حيث يعانى من شلل نصفى أفقده مصدر رزقه وأقعده جليس غرفته المظلمة حيث يأكل من بواقى الطعام، ويعيش على مساعدات الجيران لا أحد يسأل عليه، وليس له مصدر دخل سوى مساعدة المواطنين البسطاء.

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وكشف "عم أحمد"، 75 سنة أنه كان يعمل في ورشة أحذية و"الدنيا ماشية"، ولكنه أصيب بـ"شلل نصفى" بسب تعرضه لحادث غير حياته وأنفق كل ما يملك في العلاج والمستشفيات حتى استقر به الحال للعيش في غرفة صغيرة غير آدمية مضيفا أنه يعيش هكذا منذ 10 سنوات ولا أحد يسأل عليه وعندما يرغب في الخروج من غرفته ينتظر بالساعات أي شخص يمر أمامه ويساعده في الدخول والخروج مشيرا إلى أنه يتمنى أن يخرج للنور ويعيش حياة آدمية.