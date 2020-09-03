شكرا لقرائتكم خبر عن جمال ورزق.. أسطح المنازل تتحول لحدائق ومزارع أورجانيك بالبحيرة (فيديو وصور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عندما تمر بقرية نجع عون بمحافظة البحيرة، ستندهش عندما تجد أن الزراعة ليست محصورة فى الأراضي الزراعية فقط، بل على أسطح المنازل أيضاً، ففوق المنازل زرع الفلفل والطماطم الخضراوات التى يحتاجها كل منزل بطريقة بسيطة تجعل من السهل تكرارها فى كل البيوت، بعيدا عن الأسمدة لترفع شعار "طعام أورجانيك".

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خالد جويدة رجل تخطى عقده الرابع ويحاول جاهدا توصيل فكرة زراعة الأسطح حتى تستفيد منها كل الطبقات، تجده دائما يقلم الزرع وينزع الشوائب، يقف فخورا بين زراعته ويقول: بقالنا 5 سنين بنزرع قصب وبعد كدة فيه مهندس اسمه عزب ورانا طريقة الزراعة دى، فعملناها إحنا على طريقتنا، يعنى هو كان عاملها بالحديد فعملناها احنا بالخشب وبأقل موسير للصرف نقوم فيها بالزراعات الصيفية.

وعن المنتجات الزراعية التى تنتجها الأسطح بقريته يقول خالد: نزرع الطماطم والباذنجان والفلفل والفرولة والبامية، وجربنا هذا العام زراعة اللوف، وفعلا كانت زراعة ناجحة وأقل تكلفة فى المياه، وتحمى الأسطح من درجات الحرارة العالية، كما أننا لا نستخدم أى مواد كيماوية أو أسمدة، وتمكن الأسر من إيجاد متطلباتها بجودة عالية داخل منزلها.