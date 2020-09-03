شكرا لقرائتكم خبر عن الإفتاء توضح حكم تحديد نوع الجنين بعمليات الحقن المجهرى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرت دار الإفتاء المصرية، بثا مباشرا، اليوم الخميس، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أجابت خلاله على عدد من الأسئلة التى وردت إليها، وكان من بينها سؤال نصه: هل تحديد نوع الجنين بعمليات الحقن المجهرى، يوجد بها حرمانية؟ أم جائز؟.

وأجاب عن السؤال الدكتور محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلا: هذا أمر جائز ولا مانع منه شرعا.

وتلقى سؤال آخر جاء به،: ما حكم زنا الرجل، بعد أن عقد عقدا صحيحا، ودخل بزوجته؟ رد قائلا: الزنا من كبائر الذنوب، وعليه أن يستغفر الله كثيرا ويتوب إليه، ويستر على نفسه، ويقلع عن هذا الذنب ويندم، ويعزم على عدم العودة، ولا أثر لذلك فى صحة العقد، أى أن عقده مع زوجته التى دخل به صحيحا، ولا شىء به.

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وأجاب الدكتور محمد وسام، على سؤال جاء به،: حكم العمل فى خدمة عملاء التأمينات؟ وما حكم الإعلانات على اليوتيوب؟، قائلا: كل معاملة بحسبها، فإذا كان التعامل فى اعلانات جائزة، مُباحة، فلا مانع، وإذا كان الإعلان عن شىء مُحرم فهو حرام، الأمر يرجع للمضمون الذى يكون فى هذه الإعلانات.