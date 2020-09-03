هاشتاج #السيسي_غالي_بمصر_عالي يتصدر تويتر لليوم الثالث على التوالي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لليوم الثالث على التوالى، تصدر هاشتاج #السيسي_غالي_بمصر_عالي، قائمة الترند فى مصر وبعض دول الخليج العربى، أشاد فيه المغردون بإنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسى والمشروعات القومية التى افتتحها مؤخرا، بالإضافة إلى قراراته المصيرية فى حماية الأمن القومى للبلاد.





وتنوعت تغريدات المشاركين من خلال الهاشتاج، حيث قالت سالى محمود: "سيكتب التاريخ أنك أخلصت لشعبك.. وسيكتب أن الشعب رد الجميل بحبك وسيكتب أنك لم ولن يأت رئيس مثلك، وسيكتب أنك كنت عادلًا فى حكمك وسيكتب أنك لم ترد شتمك وسبك.. وسيكتب أنك دائم الابتسامة لحلمك.. وسيكتب أنك لا تستقوى إلا بشعبك وسيكتب أنك لا تستعين إلا بربك".





وقال فارس: "لولا أن الله كرمنا بك، لكنا أصبحنا الآن نحمل لقب لاجئين وليس لنا عرض أو أرض"، فيما قال حساب باسم عسكر: "ربنا يبارك فيك ياريس وديما في تقدم يا رب، وربنا يوفقك ويجعل لك البطانة الصالحة التى تعينك على الخير والتعمير والتقدم والرخاء لشعب مصر ولكل الدول العربية المحبة لمصر".

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ومن السعودية، غرد محمد بن سالم، قائلا: "تمنيت لو مصر تتطور وتأخذ مكانها المستحق بين الدول العظمى، لكن أمنيتى أصبحت وهم وخيال عندما حكم مصر الإخوان، حتى جاء السيسى فرفعها فى عليين وفي بضع سنين، هذا الرجل العظيم يمتهن صنع المعجزات! فهنيئاً لشعب مصر بفخامة الرئيس السيسى"، فيما قال مواطنه طلال: "معاكم يا مصريين ندعم اللى حمى مصر ورجع لها هيبتها رغم أنف الإخوان".



أما منة، فقالت: "جعل العالم يهاب مصر، جعل الجميع يحترموه وجعل العالم ينحنى لمصر العفية"، وقال أحمد على: "ياريس انت فتحت عش الدبابير.. خلى بالك على نفسك.. كلنا بنحبك لأنك رجعت كرامتنا وسط العالم وجبت لنا حقنا المنهوب من علية القوم، ربنا يحفظك ويسدد خطاك".











