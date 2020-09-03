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الاتحاد الأوروبى يشارك مصر مخاوفها حول ملف سد النهضة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال نائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل: هناك تحركات لتعزيز الشراكة مع مصر، لوجود مصالح مشتركة، ونرغب في التشاور فيما بيننا حول الأوضاع الهامة منها التجارة والبيئة، مؤكدا أن من بين المشاورات إدارة المياه والأمور الصحية.

 

وأشار بوريل في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية سامح شكرى، إلى أنه تم التطرق لحزمة المساعدات التي ستقدم لمواجهة ، مؤكدا أن الموضوعات الإقليمية كانت على رأس المشاورات التى جرت مع وزير الخارجية، مشيدا بدور مصر فى تعزيز وقف إطلاق النار فى ليبيا وإحلال السلام فى فلسطين ومنع ضم القدس، معربا عن قلقه من تصاعد العنف فى المتوسط.

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ولفت إلى أن الاتحاد الأوروبى يشارك مصر مخاوفها فيما يتعلق بملف سد النهضة، مؤكدا ترحيب الاتحاد الأوروبى المفاوضات الجارية حول ملف سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا.

 

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