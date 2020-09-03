ضبط صاحب مصنع لإنتاجه 239 ألف كمامة طبية بدون ترخيص في أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: ألقت إدارة مباحث التموين بالجيزة بإشراف اللواء طارق مرزوق مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة القبض على صاحب مصنع لإنتاج الكمامات الطبية بدون ترخيص أو تصريح من الجهات المعنية وبحوزته 239 ألف كمامة طبية بمدينة 6 أكتوبر. تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من إدارة مباحث التموين بالجيزة يفيد بضبط المدير المسئول عن مصنع لإنتاج الكمامات الطبية بدون ترخيص أو تصريح من الجهات المعنية بدائرة قسم شرطة6 أكتوبر ثان وبحوزته 195000 قطعة كمامة طبية منتج نهائي – 44000 كمامة طبية تحت التجهيز غير مطابقة للمواصفات القياسية – 450 كيلو جرام قماش غير منسوج– مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر – 3 ماكينة – أدوات إنتاج) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين. تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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