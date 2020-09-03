ضبط عاطل بحوزته 4 آلاف قرص مخدر قبل ترويجها على عملائه بالعجوزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بإشراف اللواء طارق مرزوق مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة القبض على عاطل بحوزته 3980 قرص مخدر قبل ترويجها على عملائه بمنطقة العجوزة.

تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا يفيد بتمكن وحدة مباحث قسم شرطة العجوزة من ضبط عاطل "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة القسم، حال قيادته دراجة نارية.

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وبتفتيشه عثر بحوزته على 3980 قرص مخدر لعقاري التامول – الترامادول – كمية من مخدر الحشيش وزنت 100 جرام – كمية من البودر المخدرة وزنت 20 جرام – 36 أمبول به محلول مجهول المصدر يشتبه أن يكون مخدر – 38 كيس تبغ – ميزان حساس – 2 هاتف محمول – مبلغ مالي.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتفين للاتصال بعملائه، واستخدام الدراجة في عملية الترويج.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.