مصادرة 2.7 طن لحوم وكبدة فاسدة داخل ثلاجة بالساحل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: صادرت إدارة مباحث التموين بالقاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة 2,760 طن لحوم وكبدة فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمنطقة الساحل. تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة إخطارا من إدارة مباحث التموين بالقاهرة يفيد بضبط المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة الساحل بحوزته 2,760 طن مقطعات لحوم – كبدة) غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية طبقاً لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين. تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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