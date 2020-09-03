النيابة تأمر بحبس عاطل ذبح زوجته في بولاق الدكرور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

أمرت نيابة حوادث جنوب الجيزة، اليوم الخميس، بحبس 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة قتل زوجته وذبحها؛ لخلافات بينهما ببولاق الدكرور.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستعلام عن شهود العيان صرحت بدفن جثة لمجني عليها عقب الانتهاء من التشريح.

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تلقى اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية مدير امن الجيزة اخطارا بمقتل ربة منزل بمنطقة بولاق الدكرور، انتقلت علي الفور قوات الامن لمسرح الجريمة بمنطقة زنين وتبين العثور علي جثة سيدة مصابة بجرح ذبحي بالرقبة وافادت التحريات ان زوجها وراء ارتكاب الجريمة.

أشارت التحريات بقيادة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث والعميد طارق حمزة رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة ان خلافات زوجية بين المجني عليها وزوجها وراء ارتكاب الجريمة حيث تشاحرت القتيلة معه وقالت له: ياعواطلي ما دفعه لذبحها بمطواة.

وتمكنت قوة أمنية برئاسة المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث بولاق الدكرور من ضبط المتهم وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامه التحقيق.