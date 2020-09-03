الصحة تحسم الجدل.. هل يصيب كورونا الجهاز الهضمي أكثر من التنفسي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، حقيقة تحور فيروس كورونا واستهدافه الجهاز الهضمي وذلك خلال استعراضها، جهود مجابهة فيروس كورونا، حيث تمت الإشارة إلى الموقف الحالي لانتشار الفيروس حتى اليوم 3 سبتمبر، فيما يتعلق بعدد حالات الشفاء، والحالات الجديدة، وإجمالي عدد المصابين والوفيات.

وقالت وزيرة الصحة، إنه لم يتم استهداف الجهاز الهضمي أكثر من الجهاز التنفسي، كما تداول البعض، وأنه لا يوجد اختلاف متباين بين الشهور فيما يخص الإصابة بعرض أو أكثر، مشيرة إلى أنه تم تحليل بيانات 8203 مرضى بفيروس "كورونا" في 28 مستشفى عزل ومقارنة الأعراض التي ظهرت عليهم على مدار الشهور الماضية لمراقبة إمكانية تحور الفيروس.

وأضافت الوزيرة، أن أكثر نسبة وفيات جاءت في الحالات المصاحبة لأمراض مزمنة، وأن المرحلة العمرية الأكثر إصابة بالوفاة ما بين 60-69 عاما بنسبة 29.1% بينما في حالة الأطفال أقل من 10 سنوات فإن معدل الوفاة تقل بنسبة 1%، كما أن معدل حدوث الوفيات لكبار السن يفوق حدوثها في المراحل العمرية الأصغر، وهو ما يتفق مع المعدلات العالمية.​