عضو بمجلس الشيوخ يعلن دعمه لمجموعة طلاب متفوقين لاستكمال مسيرتهم التعليمية​

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أعلن النائب المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ عن دائرة القاهرة، دعمه لمجموعة من المتفوقين دراسيًا وتحفيزهم على استكمال مسيرتهم التعليمية، وتولي مسئوليتهم خلال فترة استكمال تعليمهم وحتى بعد الانتهاء سيتم دعم من أثبت تفوقه في إيجاد عمل مناسب في مجموعة شركات صبور.

وقال عضو مجلس الشيوخ، في بيان، اليوم الخميس: "نعمل على دعم المتفوقين لأنه واجب مجتمعي على كل من يستطيع المساهمة ولابد أن نشارك جميعا في بناء الدولة المصرية ومن أهم أسس البناء دعم الطاقات البشرية المتفوقة في جميع المجالات ومن المقرر أن نبدأ بدعم الطالبة فاطمة الزهراء كامل الأطرش والتي حصدت المركز الأول على الجمهورية بدبلوم المدارس الفنية الصناعية بمجموع 466 درجة بالمدرسة الصناعية بنات بالمطرية وهي إحدى الفتيات المكافحات والتي حالت ظروفها المعيشية ضد رغبتها في دخول الثانوية العامة لذا قررنا دعمها لاستكمال تعليمها وتعيينها بعد ذلك بمجموعة شركات صبور في حال استمرت في تفوقها الدراسي".

وأكد المهندس أحمد صبور، أنه سيتولى أيضا دعم الطالبة أهلة حسام وهي الثانية على محافظة شمال سيناء وسيدعمها دراسيا بكلية الطب البشري بالإسماعلية ولن يقف عند هذا الحد بل من المقرر استكمال مسيرة الدعم من أجل الدولة، معبرا عن فخره بهؤلاء الطلبة المتفوقين تحت كل الظروف.