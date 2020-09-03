وزيرة الصحة تكشف عدد الأسرة الشاغرة لمرضى كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

استعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، جهود مجابهة فيروس كورونا، حيث تمت الإشارة إلى الموقف الحالي لانتشار الفيروس حتى اليوم 3 سبتمبر، فيما يتعلق بعدد حالات الشفاء، والحالات الجديدة، وإجمالي عدد المصابين والوفيات.

وقالت وزيرة الصحة، إن 84% من الأسرة الداخلية بمستشفيات العزل شاغرة، وأن أسرّة العناية المركزة مشغولة بنسبة 48%، من إجمالي أعدادها في هذه المستشفيات، كما أن 84% من أجهزة التنفس الصناعي شاغرة أيضا.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، موضحة أن إجمالي عدد المرضى الذين تمت متابعتهم بلغ 10186 مريضًا، وعدد الأطباء الذين قاموا بالمتابعة 23 طبيبا متخصصا، وذلك من خلال الاتصال الهاتفي 3 مرات على مدار اليوم بكل مريض؛ وذلك للتأكد من استلام جرعات العلاج ومتابعة تطور الأعراض والتعامل مع ظهور أي مضاعفات والتأكد من استقرار الحالة وتماثلها للشفاء.

يأتي ذلك ضمن مشروع متابعة مرضى فيروس "كورونا" المُسجلين بالعزل المنزلي بوزارة الصحة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، وهو المشروع الذي انطلق في يوليو الماضي وانتهى في 27 أغسطس.​