السلع التموينية تتعاقد على شراء 47500 طن زيت صويا خام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية تعاقدها لشراء 47500 طن زيت صويا خام صب إنتاج محلي بالجنيه المصري من 7 شركات محلية.

وقالت الهيئة، في بيان، اليوم الخميس، إن عمليات التسليم ستتم خلال الفترة من ١ إلى ٢٥ نوفمبر٢٠٢٠.

وأوضحت أن تلك التعاقدات ستساهم في تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من زيوت الطعام، متابعة: تلك التعاقدات تمت مع شركات القطاع الخاص وشركات الصناعات المحلية الصغيرة لعصر واستخلاص الزيت الخام المحلي بهدف تشجيع القطاع الخاص بالدولة.