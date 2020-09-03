السلع التموينية تتعاقد على شراء 47500 طن زيت صويا خام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:
أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية تعاقدها لشراء 47500 طن زيت صويا خام صب إنتاج محلي بالجنيه المصري من 7 شركات محلية.
وقالت الهيئة، في بيان، اليوم الخميس، إن عمليات التسليم ستتم خلال الفترة من ١ إلى ٢٥ نوفمبر٢٠٢٠.
وأوضحت أن تلك التعاقدات ستساهم في تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من زيوت الطعام، متابعة: تلك التعاقدات تمت مع شركات القطاع الخاص وشركات الصناعات المحلية الصغيرة لعصر واستخلاص الزيت الخام المحلي بهدف تشجيع القطاع الخاص بالدولة.
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