برلماني يطالب برقابة صارمة على دور الأيتام وتقييم شامل للعاملين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

قال جون طلعت، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن الحوادث المتكررة التي تشهدها دور الأيتام من تجاوزات، وآخرها تحرش طباخ بأحد الفتيات يستوجب الرقابة الصارمة والتدخل العاجل من وزارة التضامن للحفاظ على النزلاء.

وشدد "طلعت"، في بيان، اليوم الخميس، على أهمية التركيز منذ البداية في اختيار العاملين بهذه الدور، أهمها الكشف على مدى الاتزان النفسي والعقلي، قائلا: "من يقومون بمثل هذه الأفعال سواء من يتحرشون من النزلاء أو تعذيبهم هم في الأساس مرضى نفسيين، لذا لابد من وجود اختبارات تقييم لكل العاملين في هذا القطاع".

وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة قيام وزارة التضامن الاجتماعي بتشكيل لجان متابعة دورية على هذه الدور والاستماع للنزلاء، وعمل تقييم شامل لجميع العاملين، مشددا على أهمية وجود حملات مفاجئة لمواجهة التجاوزات أولاً بأول حرصا على مصلحة المجتمع.​