مصر | في مداهمات أمنية بالجيزة.. إحباط ترويج 11 كيلو مخدرات و17 قرص

كتب هاني نصر العربي في الخميس 3 سبتمبر 2020 04:17 مساءً - انت الان تقراء خبر في مداهمات أمنية بالجيزة.. إحباط ترويج 11 كيلو مخدرات و17 قرص والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في حملة أمنية وجهتها الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، لمداهمة الأوكار الإجرامية وضبط كافة المخالفات القانونية والخارجين عن القانون، وحائزي المواد المخدرة والأسلحة النارية في المحافظة.

وأشرف على الحملة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء مدحت فارس، واللواء سامح الحميلي نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية، وشارك في الحملة رؤساء القطاعات ومأموري وضباط الأقسام، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لقوات الأمن.

وأسفرت جهود الحملة اليوم، في مجال قضايا المواد المخدرة عن ضبط 64 متهما، 59 إتجار، 5 تعاطي، 3020 جرام حشيش، 515 جرام هيروين، 16865

قرص مخدر، 2 كيلو الأستروكس، 500 جرام الشادو، جرام بودر، 3 كيلو البانجو، 770 جرام بودر، وفي مجال قضايا الأسلحة تم ضبط 16 متهما، 16 قضية دفاع عن النفس، ضبط بحوزتهم 11 فرد محلى الصنع 12 مم، 2 بندقية خرطوش بامب أكشن عيار 12مم، 2 طبنجة عيار 9ملم، 9 طلقة مختلفة الأعيرة.

وفي نفس السياق وجهت الأجهزة الأمنية بالجيزة، في وقت سابق، حملات لمداهمة الاوكار الإجرامية، على مستوي المحافظة، أسفرت جهودها في مجال قضايا المواد المخدرة 46 اتجار، 46 عدد المتهمين، 2 تعاطي، عثر بحوزتهم 2075 جرام حشيش، 452 قرص مخدر، 1034 جرام لمخدر الهيروين، 680 جرام الشادو، 150 جرام الآيس، 1070 جرام استروكس، 60 جرام بودر، وفي مجال قضايا الأسلحة النارية، ضبط عدد من حائزي الأسلحة النارية، بندقية خرطوش بامب اكشن عيار 12 مم، 3 طبنجة، 8 فرد خرطوش محلي الصنع عيار 12 مم، 16 طلقات مختلفة الأعيرة.