مصر | تحرير 7924 مخالفة مرورية بالجيزة آخر 24 ساعة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 3 سبتمبر 2020 04:17 مساءً - انت الان تقراء خبر تحرير 7924 مخالفة مرورية بالجيزة آخر 24 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، حملة مكبرة لضبط المخالفات المرورية، بالمحاور والطرق الرئيسية وإزالة المواقف العشوائية، بنطاق المحافظة، والطرق الصحراوية والزراعية، لتحقيق السيولة المرورية بشوارع وميادين ومحاور محافظة الجيزة.

وأسفرت جهود تلك الحملة التي أشرف عليها اللواء محمد عامر مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة عن تحرير (2265) مخالفة انتظار خاطئ، ( 10 ) بدون قيادة، ( 16 ) بدون تسيير،(1083) متنوع، (2071) نـمــوذج 125، (181) مطالع ومنازل "موقف عشوائي"، ( 3 ) عكس الاتجاه، (12) حجز توك توك، (15) عدم استخدام حزام الأمان، ( 40 ) حمله السرفيس، (75) التصالح الفوري ( 41 ) ملصقات ومتعلقات، ( 12 ) زجاج فاميه.

كما تم تحرير ( 810 ) مخالفة تجاوز السرعة المقررة قانونا ( الرادار )، ( 1117 ) عدم ارتداء الكمامات، ( 117 ) لوحات غير مؤمنة، ( 8 ) دراجة بدون لوحات معدنية، ( 14 ) الصلاحية الفنية، ( 4) سيارات بدون لوحات معدنية، وبلغ الإجمالي 7924 مخالفة مرورية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل مخالفة على حدة بإخطار الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة، لتباشر الجهات المختصة التحقيقات

