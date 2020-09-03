أخبار مصر | مصدر: تخفيض أسعار التصالح في مخالفات البناء بالقاهرة لـ30%

كتب هاني نصر العربي في الخميس 3 سبتمبر 2020 04:17 مساءً - انت الان تقراء خبر مصدر: تخفيض أسعار التصالح في مخالفات البناء بالقاهرة لـ30% والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مصدر مسئول بديوان عام محافظة القاهرة، أن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بصدد الموافقة على تخفيض أسعار التصالح بمخالفات البناء فى بعض الأحياء للمرة الثانية بنسبة تترواح ما بين 30 إلى 60%.

وأضاف المصدر فى تصريح خاص لبوابة الخليج 365، أن نسبة التخفيض ستكون وفقا لطبيعة الحى ومساحة الشارع، لافتا إلى أن هناك أحياء لن يخفض الأسعار بها.

وزير القوى العاملة ومحافظ القاهرة يفتتحان فندق نقابة العاملين بالغزل والنسيج

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وافتتح وزير القوى العاملة محمد سعفان، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، فندق النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج والملابس الجاهزة وحلج وكبس القطن، بعد الإنتهاء من تطويره على أحدث النظم الفندقية العالمية فى وقت قياسى لم يجاوز الشهور الخمس من بدء التنفيذ، ويقام بجوار النقابة فى منطقة المظلات بشبرا، يرافقهما عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة، وبحضور الدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج نيابة عن وزير قطاع الأعمال العام، وفايز المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية، وعلى غالى رئيس شركة مصر لحليج الأقطان، ونادية عبد السيد رئيس شركة مصر كفر الدوار، فضلا عن عددا من القيادات النقابية والتنفيذية.

وأشاد وزير القوي العاملة بهذا الجهد المتميز من جانب النقابة فى عمليات التطوير المستمرة للاستفادة من منشآتها لتعظيم مواردها والاستفادة القصوى من الأصول الثابتة غير المستغلة، وذلك وفقا لأحدث النماذج ليكون فى هذا الشكل الذي يشرف التنظيم النقابى العمالى المصرى، فضلا عن إجراءات السلامة والصحة المهنية المتبعة فى الفندق وفقًا لتعليمات الإدارة المختصة بالوزارة، واختيار الألوان المستخدمة فى طلاء الغرف مع المفروشات.

وأكد سعفان أن ما قامت به نقابة الغزل والنسيج سوف يكون إضافة كبيرة للحركة النقابية العمالية المصرية، موجها ضرورة استمرار التميز، وأن تكون الإدارة متميزة طبقا للنظم الفندقية العالمية، واعدًا بإزالة أى معوقات قد تظهر خلال استكمال المراحل النهائية، والتي سوف تشمل إنشاءات جديدة منها حمام سباحة وحديقة علي قطعة الأرض المواجهة للفندق.

ومن جانبه، أكد محافظ القاهرة أن هذا العمل يخدم قطاع كبير من أكبر قطاعات الصناعة في مصر، موجها الشكر لفريق العمل الذي قام بتنفيذ هذا العمل، وتقديم كافة سبل التعاون خلال المرحلة القادمة خاصة في تطوير المنطقة المحيطة بالفندق، حتى يمكن الاستفادة القصوى منها وتأهيلها بما يليق بوضع الفندق العام.