أخبار مصر | من "زيادة الإنتاج" لـ"غلق الفنادق".. أسباب تراجع أسعار الدواجن في مصر

كتب هاني نصر العربي في الخميس 3 سبتمبر 2020 04:17 مساءً - انت الان تقراء خبر من "زيادة الإنتاج" لـ"غلق الفنادق".. أسباب تراجع أسعار الدواجن في مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت أسعار الدواجن خلال الفترة الماضية، انخفاضًا غير مسبوق بالأسواق، حيث تجاوزت المعدلات الطبيعية، وقد حذر حسين عبدالرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين من تفاقم الخسائر الاقتصادية لأصحاب المزارع مما يشكل خطرًا على المنتج.

وترصد "الخليج 365" في السطور التالية أبرز الأسباب التي أدت الي انخفاض أسعار الدواجن:

زيادة إنتاج الدواجن:

وقال حسين عبدالرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين، إن عدم انتشار الاوبئة بمصر، أدى إلى زيادة إنتاج الدواجن ولكن لم يتجاوز إقبال المواطنين على شراء الدواجن نسبة 5% خلال الفترة الماضية مما تسبب في انخفاض الأسعار.

مخزون كافي:

وأوضح نقيب عام الفلاحين أن المواطنين لديهم محزون كاف من لحوم عيد الأضحى، حيث تساعم فترة عيد الأضحى المبارك في تقليل العرض والطلب علي الدواجن.

إغلاق الفنادق:

وكشف نقيب عام الفلاحين، عن أهم أسباب تراجع أسعار الدواجن هو إغلاق الفنادق لفترة طويلة بسبب تفشي فيروس كورونا، وبالتالي ضعف قوة الشراء بالسوق المحلي وانخفاض الأسعار.

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سوء الأحوال الاقتصادية:

وأكد أن تدني الأوضاع الاقتصادية في الأسواق العالمية والمحالية نتيجة تداعيات فيروس كوفيد-١٩ أدت إلى وجود عجز في القوة الشرائية مما تسبب في أنخفاض أسعار الدواجن.

الدواجن المجمدة:

وقال نقيب عام الفلاحين، إن أحد أسباب تراجع أسعار الدواجن هو انخفاض إقبال المواطنين على الدواجن الحية واستبدالها بالدواجن المجمدة، مما أدي الي انخفاض سعر الدواجن الحية بالمزارع وكذلك محلات ومنافذ البيع.

عودة المدارس:

وأوضح الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، أن انخفاض أسعار الدواجن يرجع التزامات المواطن كموسم بدء المدارس، مما يترتب عليه انخفاض في سعر الدواجن.

وسجلت أسعار الدواجن البيضاء اليوم 16 جنيها من المزرعة فيما سجل سعر المستهلك يتراوح بين 19-22 جنيها للكيلو بحسب المنطقة.

وتراوح الكيلو الأبيض بين 19و22 جنيهًا، وسجل كيلو الدجاج البلدى 33 جنيهًا، و30 جنيهًا للساسو، و43 للرومى، و39 للبط، و26 للأوراك، 60 للبانيه، بحسب عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.