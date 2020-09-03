أخبار مصر | "القصير": صادرات مصر الزراعية تتجاوز الـ4 ملايين طن لأول مرة هذا العام

كتب هاني نصر العربي في الخميس 3 سبتمبر 2020 04:17 مساءً - انت الان تقراء خبر "القصير": صادرات مصر الزراعية تتجاوز الـ4 ملايين طن لأول مرة هذا العام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الخميس، عن ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى أكثر من 4 ملايين طن خلال الفترة الممتدة من 1 يناير 2020 إلى 2 سبتمبر الحالي، حيث بلغت 4 ملايين و45 ألفًا و187 طن من المنتجات الزراعية رغم ظروف تفشي جائحة كورونا في العالم وارتباك حركة النقل الدولي.

وأوضح وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن أهم الصادرات الزراعية هذه الفترة تضمنت الموالح، البطاطس، البصل، عنب، رمان، ثوم، مانجو، فراولة، الفاصوليا، جوافة، خيار، الفلفل، باذنجان.

وأضاف القصير، أن إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح بلغت مليون و394 ألفًا و577 طنًا، بالإضافة إلى تصدير 675 ألفًا و118 طن بطاطس، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 302 ألف و45 طن بصل، محتلا المركز الثالث في الصادرات، واحتل العنب المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 136 ألفًا و40 طنًا، في حين احتل الثوم على المركز الخامس في الصادرات بإجمالي 33 ألفًا و252 طنًا، بينما احتلت صادرات مصر من الفراولة على المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 20 ألفًا و761 طنًا، بينما احتلت صادرات مصر من الرمان على المركز السابع بإجمالي 18 ألفًا و526 طن، يليها في المركز الثامن الفاصوليا بإجمالي 15 ألفًا و623 طنًا، بينما حصلت المانجو على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 13 ألفًا و473 طنًا، بينما حصلت الجوافة على المركز العاشر في الصادرات الزراعية بإجمالي 4756 طنًا، وحصل الخيار على المركز الحادي عشر بإجمالي 3040 طنًا، وحصل الفلفل على المركز الثاني عشر بإجمالي 2423 طنًا، وحصل الباذنجان على المركز الأخير بإجمالي 1081 طنًا.

وفي سياق منفصل، وجه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي بمديري مديريات الزراعة بالمحافظات بمنع التعدي على الأراضي الزراعية تنفيذا لتكليفات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والتصدى لذلك بكل حزم وصرامة مع وضع كل امكانيات الوزارة لازالة كافة التعديات في مهدها، وجاء ذلك خلال اجتماعه بالمسئولين عبر تقنية كونفرانس.

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وأشار القيصر، إلى أن الرقعة الزراعية خط أحمر ويجب الحفاظ عليها من أي تعدي لأهميتها القصوى في توفير احتياجات المواطنين من الغذاء، قائلا إنه في اطار توجه الوزارة للتحول الرقمي ستقوم بحصر أي حالة تعدٍ ومتابعة أداء العاملين على حماية الأراضي بشكل إلكتروني من خلال منظومة التغيرات المكانية التي أنشأتها الدولة المصرية.

وشدد وزير الزراعة، على مسؤولية مديريات الزراعة عن حصر الأصول التابعة للوزارة لإعادة استغلالها والاستفادة منها، كما شدد أيضا على أهمية تطوير منظومة الري وسرعة الانجاز فيه باعتباره في مقدمة أولويات الحكومة في المرحلة الحالية.

ووجه القصير، بضرورة توفير كافة الأسمدة والتقاوي للفلاحين ومتابعة المبيدات وتنفيذ حملات مستمرة لمواجهة الغش في مستلزمات الإنتاج.

وأكد وزير الزراعة، لمديري المديريات أهمية حصر مراكز تجميع الألبان وتطويرها والتنسيق بشأنها مع كافة الجهات المعنية ومتابعة المشروع القومي لإحياء البتلو وكذلك تراخيص مزارع الدواجن والماشية، كما أكد على ضرورة حصر الزراعات ومواجهة أي آفة قد تؤثر على الإنتاج النباتي.