أخبار مصر | "الشباب" تنظم دورات أونلاين عن الصحة الإنجابية.. ويوم رياضي للوافدات السوريات

كتب هاني نصر العربي في الخميس 3 سبتمبر 2020 04:17 مساءً - انت الان تقراء خبر "الشباب" تنظم دورات أونلاين عن الصحة الإنجابية.. ويوم رياضي للوافدات السوريات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اختتمت وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب–الادارة العامة للتدريب، فعاليات دورة أساسيات التفصيل، والتي تم تنفيذها بمركز شباب العبور بمحافظة القليوبية على مدار أربعة أيام، وبمشاركة 20 فتاة، وذلك في إطار برامج التعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA.

وفي سياق التعاون بين الوزارة والصندوق، تم تنفيذ يوم رياضي وتوزيع حقائب الحماية علي الوافدات السوريات والمواطنات المصريات في مركز شباب الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، فى إطار أنشطة دمج الوافدات السوريات في المجتمع المصري.

وفي مجال برامج الصحة الإنجابية، تم تنظيم أولى الدورات التفاعلية "أونلاين" والتي تستمر فعالياتها حتى 4 سبتمبر الجاري، وتتناول موضوعات صحة المراهقين، تنظيم الاسرة، العنف القائم على النوع الاجتماعي وزواج الأطفال.

ويشارك بالدورات الشباب من الجنسين فى الفترة العمرية من 18 حتى 35 عام، وكذا المستفيدين من أندية السكان بكل من محافظات (اسيوط، سوهاج، البحر الاحمر، كفر الشيخ، الدقهلية، الفيوم، بني سويف، الوادي الجديد والقليوبية)، والتى تستهدف رفع وعى الشباب والفتيات بقضايا السكان والصحة الإنجابية، وتفعيل دورهم فى تحقيق إستراتيجية الدولة للسكان.