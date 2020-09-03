أخبار مصر | محافظة الجيزة تزيل 55 حالة تعد على الأراضي الزراعية

كتب هاني نصر العربي في الخميس 3 سبتمبر 2020 04:17 مساءً - انت الان تقراء خبر محافظة الجيزة تزيل 55 حالة تعد على الأراضي الزراعية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت محافظة الجيزة، حملات مكثفة لإزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أنه تم إزالة 55 حاله تعد على الأراضي الزراعية بمراكز أبو النمرس والحوامدية ومنشأة القناطر والصف وأطفيح وأوسيم وكرداسة والبدرشين، مشيراً أن الحملات متواصله يومياً لإزالة كافه أوجه التعديات والمخالفات لفرض هيبه الدولة.

وكما أكد المحافظ، أنه لا تصالح على أي مخالفات أو تعديات على الأراضي الزراعية، مؤكداً على إزالة الأسوار والغرف والمنشأت والتعديات البنائية على الأراضي الزراعية مهما بلغ حجمها، لافتاً أنه تمت إزالة ١١ حالة تعد بمساحة ١٠٨٠ م بمنطقه الحوض الكبير بقرية ترسا بمركز أبو النمرس وشملت التعديات أبنية خرسانية وعقارات مكونة من دور أرضي ومباني بالطوب الأبيض وأسوار وأعمدة وسملات كلها بنيت بالمخالفة على الأراضي الزراعية وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد أنه تم إزاله 18 حاله تعد على أراضى زراعية وأملاك دولة بطريق 11 وأسوار بمساحة 1350 م بشارع أرض الوحدة بأم خنان بمدينة الحوامدية.

وأوضح أنه تم إزالة حالتين بناء مخالف على مساحة 550 م بمركز البدرشين وإزالة غرف وتعديات على الأراضي الزراعية بمنطقة حوض المية وشنباري بمركز أوسيم بمساحات تتراوح بين 30 إلى 120 م بالإضافة إلى إزاله 16 حاله بناء مخالف وتعديات على الأراضي الزراعية بقرى البرمبل ومسجد موسي بمركز أطفيح وإزاله 3 حالات تعديات على أراضي زراعية بمنطقة أبو غالب على مساحه 700م بمركز منشأه القناطر وإزاله تعديات على مساحه 6 قيراط بطريق ترعه الشرف بكفر حكيم بكرداسة وفى مركز ومدينة الصف تم ازالة تعديات على الأراضي الزراعية بنطاق الوحدة المحليه بالشوبك الشرقي والتى شملت أدوار أرضي وأعمده.

وفى حى الهرم تم إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة بشارع كعبيش بالثلاث طوابق بشارع فيصل وإزاله سلالم خارجه عن خط التنظيم بعقار بشارع مصدق بحى الدقى، كما تم إزاله عقار مخالف مكون من 3 أدوار بجوار محور الضبعه بجزيرة محمد بحى الوراق بالإضافه إلى أنه تم الانتهاء من إزاله برج مخالف مكون من 12 دور على مساحه 300 م بشارع الانوار بالمريوطية بحى الطالبية كما تم البدء فى إزالة عقار مخالف بشارع شبيطه بخاتم المرسلين بحى الطالبية .

محافظ الجيزة: لا تصالح فى أى مخالفات أو تعديات على أراضي زراعية

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وضعت محافظة الجيزة، خطه متكاملة لمواجهة مخالفات البناء والتعديات على الاراضي الزراعية، وقد عقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، لقاءا موسعاً بحضور اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع امن الجيزة، لوضع خطوات العمل خلال المرحلة الحالية وسبل تنفيذ توجيهات الدولة فى هذا الشأن لمواجهة مخالفات البناء والتعديات على الاراضي الزراعية.

أكد محافظ الجيزة، أنه تم رصد حوالى 52 الف حاله تعدى على الاراضي الزراعية منذ عام 2011 حتى نهاية اغسطس الماضي بمساحه تبلغ 1883 فدان، مشيرا انه تم ازاله حوالى 28 الف حاله تعدى منها حتى الان ومتبقى 24 الف حاله تعدى بمساحه تصل الى 830 فدان سيتم التعامل الحازم معها بدءا من اليوم.

أكد راشد انه لا تصالح على اى مخالفات او تعديات على الاراضي الزراعية، مؤكدا على ازاله الاسوار والغرف والمنشأت والتعديات البنائية على الاراضي الزراعية مهما بلغ حجمها.

شدد محافظ الجيزة على رؤساء الأحياء والمراكز، بأن لا يوجد مفاضله أو وساطه فى إزالة المخالفات فالجميع سواسيه امام القانون وتنفيذ العداله بمنتهى الحزم والشفافية على الجميع.

وفيما يخص مواجه مخالفات البناء، فأشار المحافظ بانه من غير المقبول ترك اى مخالفه بناء جديدة تحت اى مسمى وفى حال وجود ذلك، سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المقصرين فى أعمالهم مشددا على ضبط اى مخالفات جديدة والقائمين عليها وتحويلهم للنيابة العسكرية، مؤكدا على البدء فى تنفيذ اكبر حملات لإزاله العقارات المخالفه والتى لم يتقدم اصحابها للتصالح بشأنها قائلا "مش هنسيب مخالف".

وأشار إلى ان مواجهه المبانى المخالفه والتى تتمدد بشكل عشوائي امر اصبح وجوبياً لا تراجع فيه فالامر يتعلق بالامن القومى والحفاظ على الشبكات والمرافق سواء مياه شرب او صرف صحى وكهرباء وغاز وشبكة طرق، مشيراً انه فى حال السعى نحو انشاء محطه مياه جديدة لخدمة التمدد العمرانى الغير مدروس تصل تكلفتها لاكثر من مليار جنية وهو الامر الذى يحتم على الجميع تحمل مسئولياته ووقوف المواطن بجانب الدوله ومنع البناء المخالف حتى لا يؤثر على جوده الخدمة المقدمة لباقى العقارات.