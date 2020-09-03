شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير 104 محاضر تموينية في المنوفية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال المحاسب عاطف الجمال، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية، إنه تم شن حملات تموينية بمختلف مراكز ومدن المحافظة أسفرت عن تحرير 104 محضر تمويني تنوع ما بين 44 محضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة، و60 محضر أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر والبيع بأزيد من السعر الرسمي وكذا مخالفات أخرى.
وأضاف «الجمال» أنه من أبرز القضايا التي تم ضبطها تحرير محضر ضد صاحب محل حدايد وبويات بناحية كفر صناديد التابعة لمركز تلا لحيازته وعرضه للبيع سلع مجهولة المصدر وتم ضبط عدد (20) علبة ورنيش مجهول المصدر.
وشدد محافظ المنوفية على تكثيف الحملات التموينية الموسعة لتشديد الإحكام والرقابة على الأسواق حفاظاً على حقوق المواطنين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين لحماية المواطنين ضد أي تلاعب.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
99,115
-
تعافي
73,828
-
وفيات
5,440
كانت هذه تفاصيل خبر تحرير 104 محاضر تموينية في المنوفية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.