شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء أعمال امتحانات الدراسات العليا بجامعة مطروح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور مصطفى النجار، رئيس جامعة مطروح، اليوم الخميس الموافق الثالث من سبتمبر عام 2020، انتهاء أعمال امتحانات الدراسات العليا بكليات الجامعة، في جو يسوده الهدوء والنظام دون أي معوقات أو رصد أي مشكلات ومخالفات.

وأوضح رئيس الجامعة أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، من ارتداء الماسك الطبي، التباعد الاجتماعي، وعدم التكدس، للحفاظ على سلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات، مؤكدًا على ضرورة إنهاء أعمال التصحيح والكنترول وإعلان النتائج في أقرب وقت.

جدير بالذكر أن امتحانات الدراسات العليا بالجامعة بدأت الإثنين، الموافق العاشر من أغسطس 2020، بكليات التربية، الزراعة الصحراوية والبيئية، الطب البيطري، التربية للطفولة المبكرة، السياحة والفنادق.