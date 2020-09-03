شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: طقس حار وأمطار على مناطق بالقاهرة غدا.. والرطوبة 85% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود الجمعة طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على القاهرة والوجه البحري، شديد الحرارة على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، والطقس ليلاً لطيف على معظم الأنحاء معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وهناك أمطار متوسطة تكون غزيرة ورعدية أحياناً (20% تقريباً) على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وشمال سلاسل جبال البحر الأحمر، وفرصة لأمطار خفيفة (10% تقريباً) على مناطق من القاهرة.

كما يتوقع الخبراء شبورة مائية صباحا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، وارتفاع لنسبة الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط على السواحل الغربية.

ويشير الخبراء إلى أن غرب البلاد يتأثر بامتداد مرتفع العروض الوسطى، بينما يتأثر باقي الأنحاء بامتداد منخفض الهند الموسمى.

وتكون حالة كل من البحرين المتوسط والأحمر معتدلة وارتفاع الموج من 1.25 إلى 1.75 متر، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.

وتبلغ نسب الرطوبة العظمى والصغرى على القاهرة والوجه البحرى (85– 33)، والسواحل الشمالية (90– 45)، وشمال الصعيد (60– 22)، وجنوب الصعيد (30– 10).

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فيما تبلغ درجات الحرارة العظمى والصغرى على القاهرة «36– 24»، والإسكندرية «31 – 24»، وقنا «41- 27»، والأقصر «42– 27»، وأسوان «44 – 29» .