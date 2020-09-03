شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل اجتماع رئيسي «العربية للتصنيع» و«الشراء الموحد» مع السفير الروسي بالقاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، الخميس، السفير الروسي بالقاهرة، جيورجي بوريسينكو، بحضور اللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد.

وتم خلال اللقاء عرض رؤية العربية للتصنيع بشأن تعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا في العديد من مجالات الصناعة المختلفة.

في هذا الصدد، أكد «التراس» أهمية استثمار عمق وقوة العلاقات بين القاهرة وموسكو، وكيفية الاستفادة منها لفتح آفاق جديدة، وتعزيز التعاون المشترك في مجالات التصنيع المختلفة بين الهيئة العربية للتصنيع وكبري الشركات الروسية، مشددًا على أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوطين تكنولوجيا الصناعات الطبية والدوائية بالتعاون مع الخبرات العالمية، مشيرًا إلى بحث ودراسة إنتاج اللقاح الروسي «سبوتنيك 5» لعلاج فيروس كورونا المستجد وتوفيره بسوق الدواء المصري، بعد إجراء التجارب السريرية والاختبارات الطبية اللازمة لضمان السلامة والأمان لصحة المواطنين.

وأشار «التراس» إلى أن العربية للتصنيع تعمل على الاستغلال الأمثل لكافة الإمكانيات التكنولوجية والبشرية المتاحة لنقل وتوطين التكنولوجيات المتقدمة بالدول الصديقة، وخاصة الشركات الروسية، لتطوير أساليب ونظم الصناعة المصرية وتدريب الكوادر البشرية وفقا لنظم الثورة الصناعية الرابعة .

من جانبه، أشاد «بوريسينكو» بالقدرات الهائلة التي تمتلكها الهيئة العربية للتصنيع، والتي تشجع الشركات الروسية للتعاون وتبادل الخبرات فيما بينهم، مؤكدا أن مصر شريك تاريخي واستراتيجي لروسيا، ومن هذا المنطلق نتطلع لإنتاج اللقاح الروسي وتوفيره للسوق المصري بالتعاون مع العربية للتصنيع.

وأضاف أنه يستهدف بهذه الزيارة بحث عقد شراكات جديدة بين الشركات الروسية والهيئة العربية للتصنيع في كافة مجالات الصناعة وتدريب الكوادر البشرية.

وفي سياق متصل، أوضح سفير روسيا بالقاهرة أن هناك تعاون اقتصادي متطور بين البلدين بشكل مستمر، مشيدا بخطط الحكومة المصرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وبرامج الإصلاح الاقتصادي الشامل والإنجازات التي أحرزتها مصر خلال الـ7 سنوات الماضية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتا لحرص الشركات الروسية وتطلعها للمشاركة مع المؤسسات الصناعية المصرية لتنفيذ المشروعات القومية الكبرى وفقا لمعايير الجودة العالمية.

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من جانبه، أوضح اللواء طبيب بهاء الدين زيدان أن هيئة الشراء الموحد أسهمت بدور فعال خلال الفترة الماضية لتأمين احتياجات البلاد من المستلزمات والأجهزة الطبية خلال فترة انتشار فيروس «كورونا»، مؤكدا أهمية الاستفادة بالقاعدة الصناعية المتطورة بالهيئة العربية للتصنيع لنقل وتوطين تكنولوجيا الصناعات الطبية وفقا لاشتراطات منظمة الصحة العالمية.