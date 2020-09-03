شكرا لقرائتكم خبر عن من مارس لنهاية العام.. محافظ بورسعيد: إعفاء مؤجري الشماسي من رسم الإشغال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أنه في إطار التيسير على المواطنين خلال جائحة كورونا المستجد ومحاولة التخفيف من تداعياتها على المواطنين، قرر إعفاء مؤجري الشماسي بشاطئ البحر، من رسوم الاشغال المقررة وذلك بداية من شهر مارس والذى شهد بدء انتشار جائحة كورونا في مصر وحتى نهاية العام الحالي ٢٠٢٠، بهدف دعم الشباب في مشروعاتهم والتيسير عليهم ضمن خطط مواجهه آثار الفيروس المستجد .

كما قرر اللواء عادل الغضبان إعفاء أصحاب الكافيهات على الشاطئ من رسوم الاشغال المقررة لمدة ثلاثة اشهر بداية من مارس، على أن يتم بعدها تحصيل ٥٠٪ من الرسوم المقررة على كافيهات الشاطئ حتي نهاية عام ٢٠٢٠، يأتي ذلك في إطار توجيهات محافظ بورسعيد بالوقوف مع مؤجري الشماسي والكافيهات على الشاطئ نتيجة تداعيات فيروس كورونا المستجد، والتي أدت لغلق الشواطئ ومنع تجمعات المواطنين ومن منطلق دعم مشروعات الشباب والتيسير عليهم .