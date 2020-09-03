شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية يبحثان «الأزمة الليبية» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، جوزيف بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسات الأمنية، ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، وذلك بحضور سامح شكري، وزير الخارجية، وكريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة.
وقال السفير بسام راضي، المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، إن اللقاء تناول مختلف جوانب التعاون والحوار المتبادل بين مصر والاتحاد الأوروبي في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، بالإضافة إلى جهود تسوية الأزمة الليبية والأوضاع في شرق المتوسط وجهود مكافحة الإرهاب وعملية السلام في الشرق الأوسط وقضية سد النهضة.
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الوضع في مصر
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اصابات
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