شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يتابع الموقف التنفيذي لتطبيق منظومة المتغيرات المكانية بالمحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، اجتماعا، لمتابعة الموقف التنفيذي الخاص بتطبيق منظومة المتغيرات المكانية بالمحافظة، في إطار منظومة التحول الرقمي الذي تشهدها المحافظة، وبحضور عميد مهندس محمد تامر طه ممثل شركة ايدج برو والمنفذ لمنظومة المتغيرات المكانية، والمهندس حسام محمد مهندس شبكات وأنظمة بشركة إيدج برو، والمهندسة نهال عبدالعزيز مدير إدارة المساحة، ومدير وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة .

واستعرض المحافظ كافة الجوانب الخاصة بوحدة المتغيرات المكانية، تمهيدا لبدء تشغيل المنظومة الجديدة والتي تمثل إضافة جديدة في مجال التحول الرقمي والإلكتروني الذي تشهده المحافظة في كافة المجالات لتحقيق أفضل مستوى من الخدمات المقدمة .

وأكد اللواء عادل الغضبان أن بورسعيد من أولى محافظات مصر في تطبيق منظومة المتغيرات المكانية، موضحا أن منظومة المتغيرات المكانية تقوم برصد أي متغيرات بنائية أو زراعية أو مخالفات بأية صورة، بشكل دقيق على مستوى جميع الأحياء، مما يساعد في رصد مخالفات البناء أو التعديات على أملاك الدولة وتسهيل إزالتها في المهد والتعامل بحزم مع المخالفين.

وخلال اللقاء، تم عرض فيلم قصير للتعريف بإنجازات المحافظات في مجال التحول الرقمي ومنظومة التأمين الصحي الشامل، وأشاد الضيوف بنجاح المشروعات العملاقة التي طبقت لأول مرة في بورسعيد، وتطوير كافة القطاعات على أعلى مستوى .