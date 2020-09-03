شكرا لقرائتكم خبر عن «علوم ذوي الاحتياجات ببني سويف» تطلق مبادرة للتشجير استعدادا للعام الدراسي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، عن اطلاق كلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة، مبادرة للتشجير استعدادا للعام الدراسي الجديد، بالتعاون مع إدارة شؤون ذوي الإعاقة بالمحافظة، جاء ذلك خلال ترأسه مجلس الجامعة رقم 187 .

وأكد رئيس الجامعة، على أهمية المبادرة في تشجيع أفراد المجتمع الجامعي على الاهتمام بثقافة التشجير، والتي تعد أحد السلوكيات المهمة التي تحمل مردود بيئي وجمالي للمجتمع، كما تقدم بعداً اقتصادياً بزراعة النباتات والأشجار المثمرة، بالإضافة إلى اسهامها في زيادة المساحة الخضراء ونشر روح العمل الجماعي، والتوعية بكيفية زراعة الأشجار المثمرة والحفاظ عليها.