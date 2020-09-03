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شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحيرة: 97 ألف طلب وفق قانون التصالح فى مخالفات البناء والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، عن تقدم أكثر من 97 ألف مواطن بطلبات لتقنين الأوضاع وفق قانون التصالح في مخالفات البناء بقرى ومراكز المحافظة وبلغت المتحصلات المالية لرسوم الطلبات المقدمة 257 مليون جنيه منذ بدء العمل بالقانون.
وناشد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، المواطنين المتقدمين سرعة التقدم بطلباتهم للتصالح في مخالفات البناء وسرعة سداد رسوم جدية التصالح لتقنين الأوضاع خلال الفترة الزمنية المحددة والتى تنتهى في 15 ديسمبر المقبل.
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