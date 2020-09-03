شكرا لقرائتكم خبر عن سيدة تضع 4 توائم بمستشفى الأقصر العام: «عملية ولادة طبيعية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار شهدت مستشفى الأقصر العام بقيادة الدكتور خلف عمر مدير المستشفى، إجراء عملية ولادة طبيعية لسيدة أنجبت 4 توائم في عملية ولادة ناجحة، وتم وضع الأطفال داخل حضانة المستشفى لحين تحسن حالتهم الصحية. وتم إجراء عملية الولادة طبيعية تماماً بمعرفة الفريق الطبي المكلف والذى ضم كل من أخصائى نساء وتوليد الدكتورة صباح حسين والدكتورة نفيسة مدنى، وطبيب مقيم بيشوى باخوم والدكتورة أسماء جمال طبيب مقيم، والحضانة الدكتورة ياسمين محمود سيد، تحت إشراف طبيب تخدير محمود الصادق. وأشار الدكتور خلف عمر، مدير مستشفى الأقصر العام، إلى أن المستشفى شهد الولادة القيصرية الثالثة لسيدات يلدن أكثر من ٤ توائم، مؤكدًا توافر جميع الخدمات والإمكانيات اللازمة لعلاج الأمهات والأطفال حديثى الولادة. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 99,115

تعافي 73,828

وفيات 5,440

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