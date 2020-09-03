شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ جنوب سيناء يعقد اجتماعًا تنسيقيًا لبحث عدد من المشروعات التنموية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
عقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، الخميس، مؤتمرًا تنسيقيًا مع القيادات الأمنية والتنفيذية، ضم المهندسة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء أحمد الألفي، مدير أمن جنوب سيناء، مساعد وزير الداخلية، وعدد من قادة الجهات الأمنية بالمحافظة، للتنسيق حول هذه الافتتاحات، والتى من المنتظر حضورها عدد من كبار المسؤولين ورجال الإعلام من أجل ظهور المحافظة بالشكل اللائق بها، خاصة أن تلك المشروعات تساهم في دفع عجلة التنمية والإنتاج على المستوى القومي.
يأتي ذلك استعدادًا لافتتاح محافظة جنوب سيناء لعدد من المشروعات التنموية الكبرى خلال الفترة المقبلة، مثل جامعة الملك سلمان بفروعها الثلاث بمدن رأس سدر، وطور سيناء، وشرم الشيخ، فضلا على المتحف الفرعوني والمدرسة اليابانية بشرم الشيخ، بالإضافة إلى عدد كبير من المشروعات التنموية الأخرى بكثير من مدن المحافظة.
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