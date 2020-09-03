شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 50 حالة تعد على الأراضي الزراعية بـ3 مراكز بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالشرقية، حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

ففي مركز ومدينة كفر صقر، تم تنفيذ حملة مكبرة بالتنسيق مع قوات الشرطة، لإزالة المباني المخالفة على الأراضي الزراعية، وتم إزالة 11 حالة بمساحة إجمالية 1623 متر بالوحدة المحلية بشيط الهوي، كما قامت رئاسة حى أول الزقازيق، بحملة مكبرة بالاشتراك مع شرطة قسم أول، لتنفيذ ٤ قرارات إزالة بتقسيم المعلمين، وهم القرار رقم ٩٠٧٧ لسنة ٢٠١٧، والقرار رقم ٩٧٠١ لسنة ٢٠١7، والقرار رقم ١١٦٣١لسنة ٢٠١٧، والقرار رقم ١١٦٢٣ لسنة ٢٠١٧، ومازال تنفيذ قرارات الإزالة مستمرا بكل حزم وجدية وتطبيق القانون على الجميع.

فيما شنت رئاسة مركز ومدينة مشتول السوق، حملة مكبرة بالتنسيق مع قوات الشرطة، أسفرت جهودها عن إزالة ٥ حالات تعدي بمساحة ٣٥٤ متر، بنطاق الوحدة المحلية بالصحافة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، كما شنت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق، حملة مكبرة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، أسفرت جهودها عن إزالة ٦حالات بمساحة 13 ألف متر بقري شيبه، وبهنباى، وأم الزين عبارة عن ملاعب وأسوار وغرف، وتم إزالة كافه التعديات ومساواتها بسطح الأرض واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ونفذت رئاسة مركز ومدينة أبوكبير، حملة مكبرة بالتنسيق مع قوات الشرطة، أسفرت جهودها عن تنفيذ ٢٢ قرار منهم ١٩ قرار تعديات على الأرض الزراعية بالوحدة المحلية ببنى عياض، و٣ قرارات مخالفات بناء داخل الحيز ببندر أبوكبير بمساحة ٥٩٤٥ متر مربع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، كما قامت رئاسة مركز ومدينة فاقوس، بالاشتراك مع قسم الشرطة بشن حملة مكبرة أسفرت عن تنفيذ ٨ قرارات إزالة، بمساحة إجمالية 2 فدان و19 قيراط و14 سهما وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.