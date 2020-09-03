محافظ دمياط تخفض قيمة سعر المتر للتصالح في بعض مخالفات البناء 30%

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت الدكتورة منال عوض ميخائيل، محافظ دمياط، عن تخفيض قيمة سعر المتر للتصالح فى بعض مخالفات البناء بنسبة ٣٠٪، من القيمة المقررة لبعض المناطق المتاخمة للمدن.
وأوضحت المحافظ، أن ذلك يأتى تماشيًا مع السياسة التى تتبناها الدولة للتخفيف عن كاهل المواطنين من أصحاب المبانى المخالفة التى تنطبق عليها شروط قانون التصالح رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ وتعديلاته ولائحته التنفيذية والتيسير عليهم.
كما جددت محافظ دمياط مناشدتها للمواطنين بسرعة التوجه إلى الوحدات المحلية والتقدم بطلبات التصالح قبل انتهاء المدة المحددة قانونًا بنهاية شهر سبتمبر الحالى.
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