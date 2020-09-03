شكرا لقرائتكم خبر عن وصول 30 جرارًا أمريكيا للسكة الحديد غدا الجمعة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
يستقبل ميناء الاسكندرية غدا الجمعة ٣٠جرارا امريكيا للسكة الحديد المصرية تمثل الدفعة الرابعة من الجرارات الأمريكية والبالغ عددها ١١٠ جرارات ضمن الصفقة التي تعاقدت عليها وزارة النقل في ٢٠١٨ مع شركة جنرال الكتريك الأمريكية.
فيما يتبقى من صفقة جنرال الكتريك ١٠ جرارات مقرر شحنها فبراير ٢٠٢١.
وكانت وزارة النقل قد تعاقدت مع شركة جنرال الكتريك الأمريكية لتوريد وتصنيع 110 جرار، وإعادة تأهيل 81 جرارا آخرين كانت شركة جنرال الكتريك قد وردتهم لمصر في ٢٠٠٩.
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