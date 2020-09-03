القبض على عاطل بحوزته كيلو أفيون في الإسكندرية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار ألقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية القبض على عاطل بمنطقة الدخيلة لاتجاره في المواد المخدرة، وضبط بحوزته كيلو جرام من مخدر الحشيش قبل ترويجها على عملائه. فيما أمر المستشار مصطفى المنشاوى رئيس نيابة الدخيلة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة وإرسال المضبوطات إلى المعمل الكميائى. وردت معلومات لضباط إدارة مكافحة المخدرات تفيد اتجار عاطل، له معلومات جنائية مسجلة، في المواد المخدرة بكميات كبيرة، خاصة مخدر الأفيون. أكدت التحريات صحة المعلومات، وجرى القبض على المتهم حال تواجده بدائرة قسم شرطة الدخيلة، وبحوزته 1 كيلو جرام من مخدر الأفيون ومبلغ مالي وهاتف محمول. اعترف المتهم بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه. تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة الدخيلة، وتولت النيابة العامة التحقيق. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 99,115

تعافي 73,828

وفيات 5,440

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