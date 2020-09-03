شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي ينقل ملكية أرض الحزب الوطني ومبنى مجمع التحرير لصندوق مصر السيادي (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقــم 459 لسنة 2020، بإزالة صفة النفع العـام عـن عدد من أمـلاك الدولـة العامـة.

ونص القرار المنشور في عدد الجريدة الرسمية الصادر الخميس، في مادته الثانية على نقل ملكية عدد من العقارات لصالح صندوق مصر السيادي وتقيد في دفاتره.

وأشار القرار إلى أن تلك العقارات هي:

أرض ومبنى مجمع التحرير بمساحة 3.055 فدان تعادل 12832 مترا مربعا.

أرض ومبــاني المقــر الإداري لــوزارة الداخليــة (المبنــى القــديم) بمــساحة 4.60 فدان ما يعادل 19349.88 متر مربع.

أرض الحــزب الــوطني المنقــضي بجــوار المتحــف المــصري بمــساحة 3.95 فدان تعادل 16612.86 متر مربع.

أرض ومباني القرية التعليمية الاستكشافية بمدينـة الـسادس مـن أكتـوبر بمـساحة 25553.98265 متر مربع.

أرض ومبانى القرية الكونية بمدينة السادس من أكتوبر بمساحة 8115.679842 مترا مربعا.

أرض ومباني ملحق معهد ناصر بكورنيش شبرا مصر بمساحة 13727 مترا مربعا.

أرض حديقة الأندلس (حديقة الحيوان بطنطا ) بمحافظة الغ ربية بمـساحة 96.5 متر مربع.

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ونصت المادة الثالثة على أنه يودع هذا القرار مكتب الشهر العقارى المختص بغير رسوم، ويترتب علـى هـذا الإيـداع آثار الشهر القانونية.

كما نصت المادة الرابعة على أنه ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

جاء هذا القرار بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ بشأن تنظيم الشهر العقاري، وعلى القانون المدني الصادر بالقانون رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨، وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٦٣؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩، وعلى القانون رقم ٧ لسنة ١٩٩١ بشأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة، وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٤، وعلى القانون رقم ١٧٧ لسنة ٢٠١٨ بإنشاء صندوق مصر، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٢ لسنة ٢٠١٨ بشأن خريطة تنمية أراضـي جمهوريـة مصر العربية، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقـم ٥٥٥ لـسنة ٢٠١٩ بإصـدار النظـام الأساسـي لصندوق مصر؛ وعلى ما عرضه رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

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